Afrobasket 2021 : le Sénégal impose sa suprématie à l’Ouganda 93-55

Face à une équipe joueuse et défensive de l’Ouganda, les « Lions » du basket n’ont pas tremblé. Les Sénégalais ont dominé les Ougandais, au premier et deuxième quart temps. Brancou Badio, meilleur scoreur, en première période avec 13 points. Le Sénégal est allé à la mi-temps avec 9 points d’écart (41-30).



A la reprise, les « Lions » ont montré leur suprématie, en menant les Ougandais à la fin du troisième quart temps, par 28 points d’écart (68-40). S’appuyant sur le tri-pointeur de finesse Mouhamed Alga Ndiaye, le Sénégal est parvenu à creuser l’écart. Une belle victoire de l’équipe sénégalaise devant l’Ouganda 93-55.



Gorgui Sy Dieng a été le meilleur scoreur de l’équipe du Sénégal avec 19 points. Oumar Brancou Badio a fait une très belle performance face à l'Ouganda avec 17 points. Une bonne entame du tournoi de Boniface Ndong et ses hommes. L’ancien joueur de l’équipe du Sénégal de basket réussi son premier match en championnat d’Afrique de basketball, en tant que entraineur.



Pour leur deuxième du tournoi, les joueurs du Sénégal vont défier l’équipe du Sud Soudan, vendredi 27 août, à 19 heures.



Pour rappel, le Cameroun a perdu son match contre le Sud Soudan par forfait. L’équipe nationale du Cameroun n’a pas disputé pas son premier match pour l’Afrobasket 2021. Elle compte des cas positifs au Covid19 dans son effectif.