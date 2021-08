Afrobasket 2021 poules C & D: Sénégal, Nigéria et la Côte d’Ivoire réussissent leurs entrées

L’équipe du Sénégal de basketball masculine est bien entrée dans la compétition. Les « Lions » ont battu l’Ouganda (93-55) hier mercredi, avec un écart de 38 points. Gorgui Dieng a été exemplaire en faisant sentir sa présence des deux côtés du terrain (défense et attaque). Il a terminé la rencontre avec 19 points et 8 rebonds.



Le produit du FC Barcelone, El Hadj Omar Brancou Badio, a rappelé à tout le monde pourquoi son futur en sélection sénégalaise est très prometteur, signant un 3-sur-5 à trois points, pour finir le match avec 17 points, 6 rebonds et 6 assists.



Le Cameroun a perdu son match contre le Sud Soudan par forfait. L’équipe nationale du Cameroun n’a pas disputé pas son premier match pour l’Afrobasket 2021. Elle compte des cas positifs au Covid19 dans son effectif. Les « Lions » du Sénégal prennent les commandes de la poule D.



Le Nigéria a remporté son premier match face au Mali pour le compte du groupe C (81-73). Une rencontre âprement disputée par les deux équipes. Les "D'Tigers" ont dominé les Maliens avec un écart de 7 points.



L’équipe de Côte d'Ivoire, qui a dû élever son niveau de jeu dans le dernier quart-temps pour finalement l'emporter 88-70 contre une équipe du Kenya audacieuse et combative.



Résultats

Groupe C

Nigéria / Mali 81-73

Côte d’Ivoire / Kenya 88-70



Groupe D



Cameroun / Sud Soudan 0-20

Sénégal / Ouganda 93-55