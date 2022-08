Afrobasket U18 (Garçons) : le Sénégal réussit la passe de 3 et se qualifie pour les quarts de finale

Après une victoire d’entrée, samedi, face à l’Algérie (76-59), ensuite une deuxième devant le Bénin (94-39), les « Lionceaux enchaînent une troisième victoire face au pays hôte, Madagascar (70-62).

Un succès qui permet à la bande à Antoine Augustin Diouf de se qualifier en quart de finale. Les protégés de Parfait Adjivon hériteront de l’Angola, classée 4ème de la poule B.



Dans cette 20ème édition de l’Afrobasket garçons, le Sénégal se fixe comme objectif de reconquérir le titre continental, qu’il n’a plus soulevé depuis 2012 au Mozambique, mais aussi de décrocher une qualification à la Coupe du monde U19 FIBA, prévue en 2023 en Hongrie.



Les affiches des quarts de finale



Les matchs des quarts de finale de ce Championnat d'Afrique U18 FIBA 2022 se dérouleront sur deux jours.

Le mercredi 10 août, le Mali affrontera le Bénin et la Guinée défiera Madagascar.

Le jeudi 11 août, l'Algérie sera opposée à l'Égypte et l'Angola défiera le Sénégal.