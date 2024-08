Afrobasket U18 – Remise du drapeau national : Khady Diène Gaye galvanise les « Lionceaux »

L'Équipe nationale de basket des moins de 18 ans a reçu hier mercredi, des mains du ministre des Sports et de la Jeunesse, le drapeau national. Les «Lionceaux» vont défendre les couleurs nationales à Prétoria (Afrique du Sud) où se déroulera l'Afrobasket 2024 des moins de 18 ans.



Les « Lionceaux » ont été galvanisés par Khady Diène Gaye qui les a exhortés à mouiller le maillot.



« Vous allez en Afrique du Sud avec l'ambition légitime de revenir au bercail avec le trophée Continental, je vous exhorte à vous donner à fond sur le parquet dans un esprit de Fair-Play qui est même l'éthique du sport. Lors de cet Afrobasket U18 Garçons, vous serez les porte-drapeaux de tout un peuple qui vous témoigne confiance et soutien sans faille. En recevant le drapeau et en revêtant le maillot national, vous endossez la lourde responsabilité, mais aussi l'insigne honneur de défendre et d'honorer les couleurs nationales. Chaque jeune basketteur aurait aimé être à votre place, mais le choix de l'entraineur est porté sur vous qui représentez l'espoir du peuple sénégalais», a-t-elle déclaré.



La ministre des Sports a profité de l’occasion pour féliciter l’équipe nationale féminine finaliste du tournoi de Kigali. Elle demande ainsi aux « Lionceaux » de suivre les pas des « Lionnes ».



« Faites surtout preuve de solidarité, soyez unis par un seul objectif, jouez ensemble afin d’honorer la nation sénégalaise, à l’instar des filles, lors du tournoi pré-qualificatif à la Coupe du monde, que je félicite au passage. Imposez-vous comme viatique, l’unité et la solidarité en faisant corps avec le peuple, restez sur la voie de la discipline pour atteindre votre objectif, votre unique but, ayez la foi en bandoulière pour transcender les épreuves sur le chemin de la gloire. Je vous demande d’avoir un comportement honorable et de garder à l’esprit que dans le haut niveau il n’existe pas de petite équipe », a demandé Khady Diène Gaye.



L'Afrobasket masculin U18 est prévu du 1er au 14 septembre, à Pretoria (Afrique du Sud). Le Sénégal est logé dans le groupe A avec le Mali, la Côte d'Ivoire et le Cameroun.