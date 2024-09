Afrobasket U18 masculin : le Sénégal en quête d'une place en finale et au Mondial contre le Mali

L’équipe nationale masculine U18 du Sénégal affronte le Mali en demi-finale de l'Afrobasket, ce vendredi à 18h00 GMT à Pretoria, en Afrique du Sud.



Les « Lionceaux » sont à 40 minutes d'une finale de l’Afrobasket et d'une qualification à la prochaine Coupe du monde U19 en Suisse.



Ce sont les retrouvailles entre les deux équipes. Les « Aiglons » avaient dominé les « Lionceaux » (64-50) lors de la première journée du groupe A. Les garçons de Parfait Adjuvon ont donc une revanche à prendre.



Le Mali a sorti le Nigeria (81-70). Les « Aiglons » sont invaincus en 4 matchs et partent favoris face aux « Lionceaux ». Les Sénégalais ont défait les Égyptiens et ont 40 minutes pour dérocher une double qualification en finale et au Mondial U19.



A noter que les finalistes se qualifient directement pour les championnats du monde U19, prévus l'année prochaine en Suisse.



L'autre demi-finale mettra aux prises le Cameroun et le Maroc qui ont respectivement sorti le Rwanda (57-53) et l'Angola (61-45).





Programme demi- finale





Vendredi 13 septembre 2024



15h30 Cameroun - Maroc



18h00 Mali - Sénégal