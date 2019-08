Afrobasket féminin 2019: dans la douleur, le Mali élimine la Côte d’Ivoire (60-51)

Après le Nigéria et le Mozambique, le Mali a décroché son ticket pour les demi-finales de l’Afrobasket féminin qui se joue à Dakar.



Les Maliennes se sont difficilement imposées devant une belle équipe de la Côte d’Ivoire (60-51). Il ne reste plus qu’un ticket à distribuer et ce sera soit au Sénégal soit à l’Angola qui se croise actuellement au Dakar Arena.