Afrobasket féminin 2023 : 11 « Lionnes » participent à la première séance

L’équipe nationale féminine de basket-ball a débuté ce lundi au stadium Marius Ndiaye, sa préparation de l’Afrobasket féminin prévu du 28 juillet au 6 août 2023 à Kigali au Rwanda.



Pour cette première séance d’entrainement, 11 joueuses de la liste des 19 présélectionnés ont effectué les exercices. Il s’agit de Fatou Dieng, Fatou Diagne, Dioma Kane (Didi), Aram Niang, Mathilde Aicha Diop, Bigué Sarr, Fatou Pouye, Sokhna Fatou Sylla, Yacine Diop, Aya Traoré, Marieme Ndoye Dramé, rappelle Wiwsport.



« Aicha Ndour nous rejoint demain (mardi). Cierra et Kalsoum Toure arrivent ce soir. Il y a 4 ou 5 joueuses qui seront là d’ici 3 jours. Madjiguene Sene sera la jeudi. Licka Sy et Lena Timeira le 25. Dans une semaine, on aura le groupe au complet », a fait savoir Moustapha Gaye qui s’est entretenu avec la presse ce matin.