Victoire à la CAN 2025: Khady Diène Gaye salue la «lucidité, le pragmatisme et l’efficacité» des Sénégalais

La ministre de la Jeunesse et des Sports du Sénégal, Khady Diène Gaye, a salué ce dimanche soir la «lucidité, le pragmatisme et l’efficacité» des Lions de la Teranga, qui ont remporté leur deuxième étoile de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025) dans «un match d’anthologie» face au Maroc, pays organisateur.



«Sur la pelouse du stade Moulay Abdallah de Rabat, vous avez incarné les valeurs du Sénégal faite de courage et d’une détermination sans faille face à une adversité intense», a dit la ministre, pour qui la Nation «est reconnaissante».