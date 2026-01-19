Victoire à la CAN 2025: Khady Diène Gaye salue la «lucidité, le pragmatisme et l’efficacité» des Sénégalais

La ministre de la Jeunesse et des Sports du Sénégal, Khady Diène Gaye, a salué ce dimanche soir la «lucidité, le pragmatisme et l’efficacité» des Lions de la Teranga, qui ont remporté leur deuxième étoile de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025) dans «un match d’anthologie» face au Maroc, pays organisateur.
«Sur la pelouse du stade Moulay Abdallah de Rabat, vous avez incarné les valeurs du Sénégal faite de courage et d’une détermination sans faille face à une adversité intense», a dit la ministre, pour qui la Nation «est reconnaissante».
«Sur la pelouse du stade Moulay Abdallah de Rabat, vous avez incarné les valeurs du Sénégal faite de courage et d’une détermination sans faille face à une adversité intense», a dit la ministre, pour qui la Nation «est reconnaissante».
Autres articles
-
Finale CAN : Sadio Mané dévoile les raisons du retour des Sénégalais sur le terrain
-
CAN/Sacre du Sénégal : Diomaye salue «une victoire historique» face «à l’adversité et sous une pression immense»
-
CAN 2025 : Sadio Mané désigné meilleur joueur de la compétition
-
Finale CAN 2025 : «C’est décevant l’image qu’on a montrée du football africain» (Walid Regragui)
-
CAN 2025 : le Sénégal s’offre une deuxième étoile face au Maroc