Finale CAN : Sadio Mané dévoile les raisons du retour des Sénégalais sur le terrain

A la dernière minute du temps réglementaire de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025), les footballeurs sénégalais sont rentrés dans les vestiaires pour protester contre un penalty litigieux accordé au Maroc. Après le sacre des Lions de la Teranga (1-0) en prolongations, Sadio Mané avoue qu’il a convaincu ses coéquipiers de revenir sur le terrain à cause de Claude le Roy et El Hadj Diouf.



«Personnellement, je pense qu’il n’y avait pas pénalty. Mais si l‘arbitre décide, il n’y a pas de problème (…) Tout le monde voulait sortir. J’ai demandé l’avis de Claude le Roy. Je me suis dit que c’est la personne idéale à qui il fallait demander. Il m’a dit : "il faut jouer". J’ai demandé à El Hadj Diouf, qui m’a dit la même chose», s’est confié Sadio Mané, sur les antennes de Canal+.



Une fois dans les vestiaires, Sadio dit avoir demandé à ses coéquipiers «d’assumer et de jouer» le reste du match «quoi qu’il arrive», ajoutant que «c’est le match où il fallait tout donner» et où «il n’y a pas d’excuses».



Sadio Mané a cependant assuré que «si tout se passe bien», il va «accompagner l’équipe sénégalaise à la coupe du monde» prévue dans six (06) mois, avant de prendre définitivement sa retraite internationale.