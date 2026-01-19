Célébration du sacre sénégalais : un mort et des blessés, dans une scène de liesse à Thiaroye

A Thiaroye, dans la banlieue dakaroise, après la victoire du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025), un mort et plusieurs blessés ont été enregistrés ce dimanche soir.



Selon nos informations, à l’origine des faits, un chauffeur de camion qui jubilait avec son véhicule aurait perdu le contrôle et s’est renversé. Pour l’heure, le nombre exact de blessés n’est pas établi.