PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Célébration du sacre sénégalais : un mort et des blessés, dans une scène de liesse à Thiaroye



A Thiaroye, dans la banlieue dakaroise, après la victoire du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025), un mort et plusieurs blessés ont été enregistrés ce dimanche soir. 

Selon nos informations, à l’origine des faits, un chauffeur de camion qui jubilait avec son véhicule aurait perdu le contrôle et s’est renversé. Pour l’heure, le nombre exact de blessés n’est pas établi. 
Charles KOSSONOU

Lundi 19 Janvier 2026 - 00:31


