Célébration du sacre sénégalais : un mort et des blessés, dans une scène de liesse à Thiaroye

A Thiaroye, dans la banlieue dakaroise, après la victoire du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025), un mort et plusieurs blessés ont été enregistrés ce dimanche soir.
Selon nos informations, à l’origine des faits, un chauffeur de camion qui jubilait avec son véhicule aurait perdu le contrôle et s’est renversé. Pour l’heure, le nombre exact de blessés n’est pas établi.
Selon nos informations, à l’origine des faits, un chauffeur de camion qui jubilait avec son véhicule aurait perdu le contrôle et s’est renversé. Pour l’heure, le nombre exact de blessés n’est pas établi.
Autres articles
-
Sénégal : « L’humanité a déserté » – Le diagnostic glaçant du Pr Penda Mbow sur la vague de féminicides
-
Kolda : vers l’ouverture prochaine d’un point de vente pour les femmes avicultrices et transformatrices de céréales
-
Rufisque : le cri du cœur des parents d'élèves de l'école inclusive de Tchaoulène
-
Kédougou : 2 640 comprimés de tramadol et 500 grammes de ”skunk” saisis, un individu arrêté
-
Thiès : l’Unacois salue le gel des importations d’oignons et de pomme de terre