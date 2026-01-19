Deuxième sacre du Sénégal en CAN : Macky Sall salue la performance historique des “Lions”

Les réactions continuent d’affluer après le deuxième sacre du Sénégal en Coupe d’Afrique des Nations. L’ancien président de la République, Macky Sall, a à son tour tenu à féliciter les “Lions”. Il a salué leur combativité et leur performance historique.
“Bravo à nos vaillants Lions !
Fierté immense devant votre engagement, votre talent et votre combativité.
Vous avez encore une fois réussi une performance historique. Respect et admiration !”, a écrit Macky Sall sur sa page Facebook.
