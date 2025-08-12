Afrobasket masculin 2025 : les "Lions" réussissent leur entrée en lice face à l’Ouganda (88-53)

Le Sénégal s’est imposé ce mardi, face à l’Ouganda sur le score de 88 à 53.



L’Afrobasket masculin a débuté ce mardi 12 août en Angola, où la compétition se poursuivra jusqu’au 24 août, avec la participation de seize équipes nationales.



Les Lions évoluent dans le groupe D, aux côtés de l’Égypte, du Mali et de l’Ouganda. Ils affronteront ensuite l’Égypte le 14 août, puis le Mali le 16 août.



Le dernier sacre continental du Sénégal remonte à 1997, à domicile.