Afrobasket masculin U18 : défaite interdite pour le Sénégal face au Cameroun

L'équipe nationale masculine U18 du Sénégal affronte le Cameroun, ce mardi, à Pretoria (Afrique du Sud), à 13h00 GMT pour le compte de la troisième et dernière journée du groupe A de l’Afrobasket de la même catégorie.



Les « Lionceaux » ont leur destin en mains. Ils devront s'imposer et valider leur ticket en quarts de finale. Une victoire éviterait à la bande à Ousseynou Sambe de dépendre des résultats des autres équipes pour une éventuelle place de meilleure troisième.



Le Sénégal devra s’attendre à un match compliqué face au Cameroun qui a un bon niveau de jeu. Les deux équipes se disputent la 2e place du groupe. Le vainqueur validera son ticket pour les quarts de finale.



À noter que le Mali, l'Égypte, le Maroc et le Rwanda sont qualifiés pour les quarts de finale. Il reste 4 autres tickets à distribuer.







Programme 3e journée





Mardi 10 septembre 2024



Groupe A



13h00 : Cameroun - Sénégal



15h30 : Mali- Côte d'Ivoire





Groupe B



Mardi 10 septembre 2024



10h30 : Ouganda - Nigeria



18h00 : Égypte - Angola