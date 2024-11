Agéroute annonce l’ouverture de l’autopont de Front de Terre le 26 novembre

Après la mise en service de plusieurs autoponts, notamment ceux de Keur Gorgui, Saint-Lazare, Philippe Maguilène Senghor (Yoff), Lobath Fall, Keur Massar et Cambérène, le préfet du département de Dakar a annoncé « l’ouverture à la circulation de l’autopont de Front de Terre, prévue le mardi 26 novembre 2024 à 10 heures. »



Ce nouvel ouvrage s’inscrit dans une stratégie globale visant à désengorger les axes routiers de Dakar et à répondre aux orientations des autorités en matière de qualité et d’entretien du réseau routier.



Le préfet de Dakar et AGEROUTE Sénégal ont profité de cette annonce pour adresser leurs remerciements aux usagers. « Nous vous remercions pour votre confiance et réitérons notre engagement à construire et entretenir un réseau routier de qualité conformément aux orientations et directives des plus hautes autorités, » a-t-il déclaré.





Dans le cadre de son programme d’amélioration de la mobilité urbaine, le gouvernement sénégalais poursuit son vaste chantier de réalisation d’autoponts dans la région de Dakar. Pilotée par le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens à travers l’agence d’exécution AGEROUTE Sénégal, cette initiative vise à « fluidifier la circulation, réduire les embouteillages et améliorer les déplacements dans la zone urbaine. »