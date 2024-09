Agression au Togo : « C’est comme si on voulait tuer Guy Marius Sagna », Brigitte A. Johnson député togolaise

La député togolaise Brigitte Adjamagbo-Johnson est revenue en détail sur l’agression dont a été victime ce dimanche après-midi le député Sénégalais et membre du parlement de la CEDEAO, Guy Marius Sagna au Togo alors qu’il assistait à une rencontre citoyenne à Lomé.



A en croire la député, la façon dont l’agression s’est déroulée laisse croire que ces "malfrats" voulaient en finir avec Guy Marius Sagna. « C’est comme si on voulait le tuer, on voulait tuer Guy Marius Sagna », a affirmé Mme Brigitte Adjamagbo Johnson, qui dit ressentir suite à cet incident de la « honte pour son pays, le Togo ».



La parlementaire qui dit ne pas comprendre la raison derrière une telle violence explique : « il y’avait une de ces violences dans leur réaction, dans leurs coups qu’ils nous ont assenés, ils nous ont envoyés toutes les chaises, tous ce qu’ils pouvaient utiliser pour nous blesser et nous mettre à terre, ils étaient capables de nous tuer c’est parce que nos éléments nous ont défendus ».



Poursuivant ces explications Brigitte A Johnson a souligné que les agresseurs ne se sont pas contentés de jeter des chaises et autres sur eux, ils ont ciblé le députés sénégalais, se jetant sur lui avec fureur. « La réunion a commencé calmement, tout allait tranquillement et juste au moment où chantant l’hymne nationale togolaise, c’est comme si c’était le moment déclencheur, ça déclenché une fureur, les chaises commençaient à voler, ils se sont rapprochés de lui, ils se sont jetés sur lui, c’est honteux ».



D’après Mme Johnson, il y avait pourtant des gendarmes sur lieux, qui leurs avaient assurés, en début de matinée avant même que l’évènement ne démarre, qu’ils étaient déployés là-bas pour assurer leur sécurité et la bonne tenue de l’évènement et curieusement, c’est l’effet contraire car, ils n’ont pas levé le petit doigt pour ramener l’ordre et maitriser les malfrats ils ont juste assisté à la scène et replié après que le chaos soit semé.



« Ce qui est grave, qui me rend un peu curieuse c’est que c’est depuis 10h ce matin qu’un contingent de la gendarmerie est arrivée pendant que nous étions en train de nous organiser, nous les avons interrogés, ils nous ont dit soyez sans crainte, nous sommes là pour votre sécurité, c’est pour vous protéger, mais curieusement quand ça commençait ils n’ont rien fait. Ils ont pas du tout bougé. Et quand ils ont fini de tout détruire et de nous démolir, le contingent est parti d’autres parmi nous disent qu’ils ont entendu un ordre clair de repli et ils sont partis », a déclaré la parlementaire.



Toutefois, la parlementaire a rassuré que Guy Marius Sagna a reçu les premiers soins, « des soins de qualités » et qu’il est sous surveillance.



Concernant les agresseurs, Mme Johnson souligne que plusieurs éléments, ont été identifiés, « au moins une dizaine d’éléments ».