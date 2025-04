Agression d’un agent de l'Ugb par des étudiants : le CROUS décrète un arrêt de travail de 72h

L'Université Gaston Berger de Saint-Louis (nord) est sous tension depuis hier mardi. À la suite de l'agression de Thiamka Diaw, chef du bureau des chefs de village du CROUS, chargé de l'attribution des logements par des étudiants, le CROUS a décrété un arrêt de travail de 72 heures.



Selon le Secrétaire général du syndicat, certains étudiants veulent s'arroger le droit de procéder eux-mêmes à l'attribution des logements. « Les agents du CROUS chargés de l'hébergement ne peuvent être écartés au profit d'un fonctionnement parallèle imposé par les étudiants. Ils peuvent bien sûr faire part de leurs doléances, mais ne doivent pas s'immiscer dans la gestion administrative », a précisé Adama Mbaye, Secrétaire générale de la Stesu/Cnts, section CROUS.



La victime qui avait d'abord reçu des menaces verbales, a été physiquement prise à partie Thiamka Diaw aurait ainsi été roué de coups et bénéficierait d'un certificat médical attestant 20 jours d'Itt, suite à ses blessures. « A chaque renouvellement de la commission sociale, certains étudiants cherchent à intimider le personnel et les chefs de service pour asseoir leur autorité. Ils n'hésitent pas à pénétrer dans les bureaux pour insulter, menacer ou même agresser les travailleurs», a encore alerté Adama Mbaye.



La Cellule des cadres du Crous/Ugb a fermement condamné ces actes de violence, qualifiés « d'attentatoires aux valeurs d'intégrité, de respect et de paix qui fondent la communauté universitaire ». Elle interpelle les autorités compétentes pour assurer la protection du personnel, identifier les auteurs de l'agression sans délai, et prendre les mesures disciplinaires et judiciaires appropriées. Avant d’appeler également ses membres à la vigilance et à la solidarité.



Par contre, la Stesu/Cnts section CROUS a annoncé dans leur communiqué le déclenchement d'un arrêt de travail de 72 heures renouvelables.