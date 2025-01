Agression d'un enseignant à Linguère : Hamidou Diédhiou appelle l'État à protéger les enseignants

L’agression de l’enseignant Mouhamadou Bamba Souané, survenue à Loumbi Dobé, dans le département de Linguère, a suscité une vive émotion au sein de la communauté éducative. En visite à Linguère pour exprimer sa solidarité, Hamidou Sagna, Secrétaire général du Syndicat des Enseignants Libres du Sénégal (SELS), a fermement appelé l'État à prendre des mesures urgentes pour protéger les enseignants et garantir leur sécurité, en particulier dans les zones rurales.

Mouhamadou Bamba Souané, enseignant à l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Linguère, en poste à Barkédji, a été violemment agressé dans le village où il exerce sa mission. Selon Hamidou Sagna, l'attaque a eu lieu de manière soudaine et imprévisible, frappant aussi bien l’enseignant que la communauté locale. "C’est une agression qui est intervenue au moment où il ne s’y attendait pas. Personne ne pouvait comprendre ni les enseignants ni les populations", a déclaré Sagna, visiblement affecté par l’incident.



Les blessures infligées à Mouhamadou Bamba Souané sont graves, et l’on craint qu’il ne récupère pas pleinement la vue dans l’un de ses yeux, ce qui pourrait entraîner un handicap durable. "Nous ne sommes pas sûrs qu'il va retrouver l'ensemble de ses yeux, ce qui peut lui causer un préjudice énorme", a précisé Sagna, soulignant l'ampleur de la tragédie. Il a insisté sur la nécessité de soutenir l'enseignant dans cette épreuve difficile.

Hamidou Sagna a lancé un appel fort aux populations et aux autorités. "Nous sommes venus marquer notre solidarité et lancer un message à l'endroit des populations pour leur dire que l'enseignant n'est pas un ennemi. C'est quelqu'un qui est venu accompagner des enfants du Sénégal au nom de l'État", a-t-il rappelé. Il a aussi souligné que cet incident devrait inciter à une réflexion collective sur la protection des enseignants, notamment dans les régions les plus vulnérables.



Selon Sagna, l'enseignant Souané a désormais besoin de toute l'attention et de l'accompagnement nécessaires. "Nous demandons à la population et aux autorités de prendre des dispositions pour renforcer la sécurité des enseignants dans la zone", a-t-il ajouté, insistant sur la responsabilité de l'État dans la mise en place de mesures concrètes pour assurer la sécurité des personnels éducatifs sur tout le territoire national.