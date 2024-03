Agression de Maïmouna Ndour Faye : la CRJS dénonce un "acte lâche et barbare"

La Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) a réagi suite à l'agression de la journaliste Maïmouna Ndour Faye. Elle « condamne fermement l’agression violente et injustifiée contre notre consœur Maimouna Ndour Faye. Un acte lâche et barbare que nous dénonçons avec la dernière énergie ! »



La CRJS décrit Maïmouna Ndour Faye comme une « brave Journaliste, une Cheffe d’entreprise de presse qui est restée digne et forte malgré les nombreuses menaces à son encontre. Aujourd’hui, plus que jamais, elle a besoin de notre soutien dans ces moments difficiles ».



« En attendant d’avoir les premiers éléments de l’enquête, nous lui souhaitons un prompt rétablissement et demandons à tous les confrères et consœurs de rester mobilisés pour que la Justice soit faite dans cette affaire et pour que la démocratie et la liberté d’expression restent une réalité au Sénégal », conclut-elle.