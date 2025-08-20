SRAJ : plus de 800 000 cas d’IST notifiés entre 2018 et 2021

Au total 801 176 cas d’infections sexuellement transmissibles (IST) ont été enregistrés au Sénégal entre 2018 et 2021. L’information a été donnée par Madame Cissokho, fonctionnaire en service au Ministère de la Santé et de l’Action sociale, lors d’un atelier de sensibilisation organisé à Thiès à l’intention des journalistes et correspondants régionaux sur la santé reproductive des jeunes et des adolescents (SRAJ).

D’après les statistiques présentées, les 20-24 ans concentrent 29,3% des cas, suivis des 15-19 ans avec 16,5%, tandis que les 10-14 ans en représentent 1,6%. « Ces chiffres traduisent une vulnérabilité marquée de la jeunesse face aux IST », a expliqué Madame Cissokho.

Toutefois, elle a relevé une note encourageante: les nouvelles infections par le VIH connaissent une baisse régulière dans toutes les tranches d’âge, à l’exception des jeunes de 15 à 24 ans. « De 2017 à 2022, nous avons noté une hausse des nouvelles infections chez cette catégorie, passant de 168 à 227 cas, soit une augmentation de 35,1% », a-t-elle précisé.

Face à cette situation, les journalistes membres de l’Association des Journalistes en Santé, Population et Développement (AJSPD) sont appelés à renforcer leur rôle dans la sensibilisation. Les recommandations portent sur la production d’émissions interactives, la mobilisation des réseaux sociaux pour atteindre les adolescents, ainsi que la rédaction d’articles éducatifs accessibles sur la santé reproductive, entre autres.

Cet atelier de deux jours, qui s’est ouvert ce 19 août à Thiès, s’inscrit dans une stratégie visant à améliorer les indicateurs liés à la santé reproductive des jeunes et à réduire les risques liés aux IST et au VIH