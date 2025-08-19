Soudan : 1 575 nouveaux cas de choléra et 22 décès en une semaine

Dans un communiqué, le ministère a précisé que le nombre total de cas atteignait désormais 101 450, dont 2 515 décès, répartis sur les 18 États du pays depuis la déclaration de l’épidémie en août 2024.

Cette crise sanitaire survient alors que l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR) s’affrontent depuis avril 2023 dans un conflit ayant déjà fait plus de 20 000 morts et 14 millions de déplacés, selon l’ONU et les autorités locales.

Des recherches menées par des universités américaines estiment toutefois le bilan réel à environ 130 000 morts.

Le ministère soudanais de la Santé a annoncé mardi que 1 575 nouveaux cas de choléra et 22 décès avaient été recensés à travers le pays au cours de la dernière semaine.