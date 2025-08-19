Sénégal : un rassemblement prévu ce 23 août pour dire “NON à la dette odieuse”

Le mouvement insiste : « Ensemble, exigeons l’annulation de cette dette illégitime. Ñoo bañ – Du ñu fay bor bi ! ».

À la suite de la tribune appelant à un audit citoyen de la dette publique du Sénégal, signée par des organisations de la société civile, des économistes, des universitaires, des parlementaires, des intellectuels et des journalistes, un rassemblement est prévu le samedi 23 août 2025 à la Place des Cultures Urbaines (HLM Patte d’Oie). L’objectif : dire « NON à la dette odieuse qui étrangle notre peuple ».