Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

CHAN 2024 : Le Sénégal accroche le nul face au Soudan et se qualifie en quarts de finale



CHAN 2024 : Le Sénégal accroche le nul face au Soudan et se qualifie en quarts de finale
Le Sénégal a été tenu en échec (0-0) par le Soudan ce mardi lors de son ultime match dans le groupe D du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN 2024). 
 
Avec ce nul, les “Lions” locaux bouclent la phase de poules à la deuxième place avec 5 points et décrochent ainsi leur billet pour les quarts de finale. Le Soudan, également à 5 points, termine leader grâce à une meilleure différence de buts (+4).
 
Déjà éliminé après deux défaites, le Nigéria a sauvé l’honneur en dominant le Congo (2-0). Les Super Eagles locaux quittent la compétition sur une victoire et se classent troisièmes, tandis que le Congo ferme la marche avec deux unités.
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Mardi 19 Août 2025 - 21:29


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter