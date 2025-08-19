CHAN 2024 : Le Sénégal accroche le nul face au Soudan et se qualifie en quarts de finale

Le Sénégal a été tenu en échec (0-0) par le Soudan ce mardi lors de son ultime match dans le groupe D du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN 2024).
Avec ce nul, les “Lions” locaux bouclent la phase de poules à la deuxième place avec 5 points et décrochent ainsi leur billet pour les quarts de finale. Le Soudan, également à 5 points, termine leader grâce à une meilleure différence de buts (+4).
Déjà éliminé après deux défaites, le Nigéria a sauvé l’honneur en dominant le Congo (2-0). Les Super Eagles locaux quittent la compétition sur une victoire et se classent troisièmes, tandis que le Congo ferme la marche avec deux unités.
