Blocus sur l’axe Carrefour Ndiaye–Kolda : les populations de Sakar alertent sur l'état critique de leur pont

Un important blocus a paralysé la circulation ce mardi matin sur l’axe Carrefour Ndiaye–Kolda, dans la région de Sédhiou. À l’origine, un mouvement de protestation des habitants du village de Sakar, inquiets de l’état de dégradation avancée du pont situé à l’entrée de leur localité.
Selon les manifestants, cette infrastructure constitue un véritable danger pour les usagers. « Ce pont constitue un danger permanent. Il peut céder à tout moment », a alerté Ansoumana Danso, porte-parole du collectif.
Les populations, qui redoutent un drame si rien n’est fait, exigent des mesures urgentes pour sécuriser l’ouvrage. « Nous demandons que ce pont soit réhabilité au plus vite pour éviter les accidents », a ajouté M. Danso, appelant les autorités à prendre leurs responsabilités.
La mobilisation de ce mardi traduit l’exaspération des riverains, qui affirment avoir longtemps alerté sans obtenir de réponse concrète.
