Liga: Grâce à un but de Kylian Mbappé, le Real Madrid s’impose pour sa reprise face à Osasuna

En ce mardi 19 août, le Real Madrid démarrait sa saison 2025-2026 par la réception d’Osasuna, à l’Estadio Santiago-Bernabeu à l’occasion de la première journée de Liga. Un match totalement maîtrisé par les hommes de Xabi Alonso, où Kylian Mbappé a débloqué la situation d’un penalty qu’il a lui-même obtenu (1-0).
Les Madrilènes ont maîtrisé de la tête et des épaules leur match, pour s’offrir le premier succès de leur saison, alors que leur préparation fut totalement écourtée par leur parcours en Coupe du Monde des Clubs.
Un succès qui leur permet de répondre au FC Barcelone, vainqueur de Majorque (0-3) samedi dernier, et ainsi lancer un mano-à-mano qui s’annonce palpitant tout au long de cet exercice 2025-2026.
Autres articles
-
CHAN 2024 : Le Sénégal accroche le nul face au Soudan et se qualifie en quarts de finale
-
Arabie Saoudite : Al Nassr de Sadio Mané se qualifie pour la finale de la Supercoupe
-
Supercoupe d’Arabie saoudite : Sadio Mané inscrit un but mais voit rouge
-
FSF : la Commission électorale valide le procès-verbal en dépit des contestations
-
Afrobasket masculin 2025 : le Sénégal bat le Soudan du Sud et file en quarts