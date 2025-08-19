Liga: Grâce à un but de Kylian Mbappé, le Real Madrid s’impose pour sa reprise face à Osasuna

Les Madrilènes ont maîtrisé de la tête et des épaules leur match, pour s’offrir le premier succès de leur saison, alors que leur préparation fut totalement écourtée par leur parcours en Coupe du Monde des Clubs.

Un succès qui leur permet de répondre au FC Barcelone, vainqueur de Majorque (0-3) samedi dernier, et ainsi lancer un mano-à-mano qui s’annonce palpitant tout au long de cet exercice 2025-2026.

En ce mardi 19 août, le Real Madrid démarrait sa saison 2025-2026 par la réception d’Osasuna, à l’Estadio Santiago-Bernabeu à l’occasion de la première journée de Liga. Un match totalement maîtrisé par les hommes de Xabi Alonso, où Kylian Mbappé a débloqué la situation d’un penalty qu’il a lui-même obtenu (1-0).