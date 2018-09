Agression sexuelle à Thiès: un « Jakartaman » enlève et viole une déficiente mentale

Mamadou Thiam, conducteur de moto Jakarta est poursuivi pour faits d’agression, d’enlèvement et de viol sur une déficiente mentale. Plusieurs fois, il a tenté d’entretenir des relations sexuelles avec la femme, révèle L’Observateur.



Les faits se sont déroulés dans la journée du 28 août. Coumba Niang qui s’active dans le commerce avait quitté son point de vente pour rentrer chez elle. C’est sur son chemin qu’elle a été interpellée par son violeur. Mamadou Thiam lui a demandé de le suivre, mais elle refuse et continue son chemin. Face ce refus, il lui assène coup à la nuque, et la déficiente mentale se retrouve inconsciente, toujours selon L’Observateur.



Thiam la porte à bord de sa moto et la conduit dans un bâtiment en construction. C’est là où il l’a déshabillée et a abusé d’elle. Quant elle a retrouvé ses esprits et voyant le garçon sur elle, Coumba Niang s’est mise à crier de toutes ses forces.



Alerté par ces cris, un homme est venu la secourir, pendant que Mamadou Thiam tentait de s’en fuir. Il a été appréhendé et conduit au commissariat du 1er arrondissement. Le procureur de la République lui a décerné un mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction, après les auditions.