À l'occasion des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, le gynécologue Abdoulaye Diop sensibilise sur les bons réflexes à adopter après une agression sexuelle. Il déconseille notamment aux victimes de prendre un bain, de faire une toilette intime ou de jeter leurs vêtements, au risque de perdre des preuves importantes pour l'enquête judiciaire.



Selon le spécialiste, le corps de la victime peut encore porter des traces utiles à l'identification de l'agresseur. Il peut s'agir de cheveux, de sperme, de sécrétions ou encore de traces d'ADN. « Lorsqu'on est victime d'une agression sexuelle, l'un des premiers réflexes, c'est de vouloir prendre un bain, faire une toilette intime pour se débarrasser des sécrétions de son agresseur, ou jeter ses habits, voire les brûler. C'est tout à fait compréhensible. Cependant, sur le plan médical, ce n'est pas conseillé », a-t-il expliqué, ce vendredi, dans l'émission matinale de la Rfm.



Les vêtements peuvent aussi contenir des indices importants. Des traces d'ADN, des poils, des cheveux ou des signes de lutte peuvent y être retrouvés. « Tout cela permet d'étayer le dossier et d'avoir des éléments solides contre l'agresseur », a souligné le Dr Abdoulaye Diop.



Face à une telle situation, le gynécologue recommande aux victimes de se rendre rapidement à l'hôpital ou auprès des services de police et de gendarmerie. L'examen médical permet de faire des prélèvements et de relever les blessures éventuelles.



« Les médecins vont procéder à des prélèvements au niveau des parties intimes, prendre des photos des contusions, des bleus, des griffures et de toutes les lésions présentes sur le corps », a-t-il précisé.



Le spécialiste rappelle également que les vêtements portés au moment des faits doivent être conservés. Ils peuvent faire l'objet d'analyses et apporter des preuves supplémentaires à l'enquête.