Ahmadou Al Aminou Lô répond à Ousmane Sonko : « mon temps et mes forces sont mobilisés sur les urgences des Sénégalais »

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô a répondu ce jeudi 22 octobre 2026 à son prédécesseur, Ousmane Sonko, qui l’invitait à un débat public contradictoire sur les subventions énergétiques, le plan de redressement et la restructuration de la dette. Le chef du gouvernement s’est dit préoccupé par les urgences des Sénégalais, plutôt que par des débats.



Dans sa déclaration, il a rappelé que, lors de sa déclaration de politique générale faite le 8 septembre 2026 devant la représentation nationale, il avait particulièrement insisté sur la résolution des difficultés des Sénégalais parmi ses cinq engagements. Une part importante de cet engagement porte, selon lui, sur la vie chère et en particulier l’alimentation, c’est-à-dire le panier de la ménagère.



« Nous devons donc donner les moyens à l’agriculture, à l’élevage et à la pêche d’être à la hauteur de nos ambitions », a-t-il déclaré.



Le Premier ministre estime que ces attentes des Sénégalais ne se résolvent « ni par des discours et blocages institutionnels, ni par des luttes syndicales déconnectées des réalités du Sénégal profond ».



Ces attentes légitimes commandent, selon lui, l’action de son gouvernement, « résolument tourné vers le travail, c’est-à-dire le quotidien des Sénégalais ».



« En ma qualité de chef du gouvernement, mon temps et mes forces intellectuelles et physiques sont mobilisés sur ces urgences, plutôt que sur des débats qui ne disposent d’une seule enceinte institutionnelle, le Parlement », a ajouté Ahmadou Al Aminou Lô .