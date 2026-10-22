Dialogue social : le ministre Mamadou Lamine Dianté reçoit le Front syndical pour la Défense du Travail

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, Mamadou Lamine Dianté, a accueilli, ce jeudi 22 octobre 2026 dans l’après-midi, une délégation du Front syndical pour la Défense du Travail (FSDT). Cette rencontre intervient à la demande de Faly Seck, président du Haut Conseil du Dialogue social.



D’après une note d’information du ministère, la délégation était conduite par Mody Guiro, secrétaire général de la Confédération nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS). Elle comprenait également Mme Yvette Keita, secrétaire générale par intérim de l’Union nationale des Syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS), M. Elimane Diouf, secrétaire général de la Confédération des Syndicats autonomes du Sénégal (CSA), Mme Bakhaw Diongue, secrétaire générale de la Confédération nationale des Travailleurs du Sénégal – Forces du Changement authentique (CNTS/FC-A), ainsi que M. Pape Birama Diallo, représentant de l’UNSAS.



« Cette rencontre a permis aux représentants du FSDT de présenter au ministre et à ses collaborateurs leurs préoccupations relatives au monde du travail », indique la même source.



À cette occasion, le ministre a réaffirmé la disponibilité constante du Gouvernement à promouvoir le dialogue social et à apporter des réponses aux préoccupations des acteurs du monde du travail.



Selon le ministère, cette démarche traduit la volonté des pouvoirs publics de privilégier la concertation et l’écoute, afin de consolider un climat social apaisé et constructif.



Pour rappel, la Fédération démocratique des syndicats des travailleurs (FDST), qui regroupe 13 grandes structures, a entamé depuis hier, mercredi 21 octobre, une grève générale de 72 heures, qui se poursuit jusqu’au 23 octobre.