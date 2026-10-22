Décès d’Abdoulaye Diop : le ministre de l’Intérieur rend hommage à un « grand serviteur de l’État »

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a exprimé sa « profonde tristesse » à la suite du décès du contrôleur général de Police à la retraite, Abdoulaye Diop.



Dans un message relayé par la page Facebook du ministère de l’Intérieur, il a rendu hommage à celui qu’il considère comme un grand serviteur de l’État. « Je rends hommage à ce grand serviteur de l’État, dont l’engagement au service de la République et de la Police nationale restera gravé dans les mémoires », a-t-il écrit.



Le ministre a également adressé ses condoléances à la famille du défunt, à ses proches ainsi qu’au directeur général et à l’ensemble des personnels de la Police nationale, en activité comme à la retraite.



En conclusion de son message, Mouhamadou Makhtar Cissé a formulé une prière pour le repos de l’âme du défunt : « Qu’Allah, dans Son infinie miséricorde, lui accorde Son pardon et l’accueille dans Son Paradis ».