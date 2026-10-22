Justice : Ndèye Sow Leïla envoyée en prison, son procès fixé au lundi 26 octobre

La présidente de l’Union pour le progrès et le renouveau du Sénégal (UPR), Ndèye Sow Leïla, a été présentée ce jeudi 22 octobre 2026 au parquet de Dakar par la Division spéciale de cybersécurité (DSC). À l’issue de cette comparution, le procureur de la République a ordonné son placement sous mandat de dépôt.



Elle fait l’objet de poursuites pour « diffusion de fausses nouvelles, injures publiques par le biais d’un système informatique et discours contraires aux bonnes mœurs ».



Son procès est fixé au lundi 26 octobre devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.



L’interpellation de Mme Sow fait suite à une plainte de l’association “And Sam Djiko Yi”. Les poursuites concernent des propos qu’elle aurait tenus lors d’une émission diffusée sur la chaîne Public SN TV.



