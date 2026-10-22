RTS : Alioune Badara Kane relevé de ses fonctions de rédacteur en chef de l’actualité internationale

Le journaliste et syndicaliste Alioune Badara Kane n’est plus rédacteur en chef de l’actualité internationale à la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS). Cette décision a été prise par le directeur général de la télévision publique, Pape Alé Niang, mettant ainsi fin aux fonctions du journaliste à ce poste.



Cette décision intervient dans un contexte de tensions autour des revendications des travailleurs de l’audiovisuel public. Alioune Badara Kane est engagé au sein de l’intersyndicale regroupant le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS) et le Syndicat national des professionnels de l’audiovisuel public (SYNPAP).



Le journaliste a d’abord été privé d’antenne à la télévision nationale avant d’être officiellement relevé de ses fonctions de rédacteur en chef de l’actualité internationale.



L’engagement syndical d’Alioune Badara Kane intervient dans le cadre des revendications portées par l’intersyndicale pour défendre les intérêts des travailleurs de l’audiovisuel public.



Pour rappel, en avril 2026, le journaliste et quatre autres responsables syndicaux, dont les secrétaires généraux du SYNPICS et du SYNPAP, avaient fait l’objet d’une plainte pour diffamation déposée par le directeur général de la RTS.



Il leur était reproché d’avoir critiqué la gestion interne de l’entreprise lors d’une assemblée générale, notamment sur des questions liées à des recrutements jugés opaques et à des restrictions d’accès imposées à certains confrères.



La décision de mettre fin aux fonctions d’Alioune Badara Kane intervient ainsi dans un climat marqué par des désaccords entre la direction de la RTS et des représentants syndicaux sur les conditions de travail et la gestion de la télévision publique.