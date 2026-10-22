UFOA-A U20 : le Sénégal termine premier et défiera la Guinée en demi-finale

Le Sénégal a validé sa première place du groupe B du Tournoi UFOA-A U20, disputé à Bamako. Ce jeudi 22 octobre 2026, les « Lionceaux » ont fait match nul (0-0) face à la Sierra Leone, à l’occasion de la troisième et dernière journée de la phase de poules.



Après leur victoire (2-1) devant la Mauritanie lors de la première journée et leur exemption lors de la deuxième, les joueurs sénégalais totalisent 4 points et terminent en tête de leur groupe.



En demi-finale, ils affronteront la Guinée, deuxième du groupe B, dans un derby ouest-africain. Le vainqueur de cette rencontre décrochera son billet pour la Coupe d’Afrique des nations U20 2027.



Dans l’autre demi-finale, la Sierra Leone, créditée de 2 points, sera opposée à la Gambie, leader du groupe A.



Le tournoi se déroule au Mali du 15 au 30 octobre 2026. Les deux finalistes obtiendront leur qualification pour la phase finale de la CAN U20 2027, prévue au Ghana.