RTS : Alioune Badara Kane relevé de ses fonctions de rédacteur en chef, il promet de défendre les acquis des travailleurs

Je viens de recevoir, de la part de l’apprenti-dictateur à la tête de la RTS, la plus haute distinction qu’un syndicaliste puisse obtenir.
Il espère ainsi me museler, m’intimider et faire taire ma voix. Peine perdue, mon cher !
Rien ne nous atteindra en dehors de ce qu’Allah a prescrit pour nous. Il est notre Protecteur, et notre détermination ne dépend d’aucune fonction.
Monsieur l’apprenti-dictateur, vous vous trompez de personne et d’époque. Vous pouvez mettre fin à mes fonctions, mais vous ne mettrez jamais fin à mes convictions.
Chef de département à son arrivée, il me ramène au statut d'agent simple dans l'espoir de me briser.
Walahi, je serai toujours là pour dénoncer vos nombreuses carences, défendre mes camarades travailleurs et me battre pour le respect de nos acquis.
Alioune Badara Kane
Il espère ainsi me museler, m’intimider et faire taire ma voix. Peine perdue, mon cher !
Rien ne nous atteindra en dehors de ce qu’Allah a prescrit pour nous. Il est notre Protecteur, et notre détermination ne dépend d’aucune fonction.
Monsieur l’apprenti-dictateur, vous vous trompez de personne et d’époque. Vous pouvez mettre fin à mes fonctions, mais vous ne mettrez jamais fin à mes convictions.
Chef de département à son arrivée, il me ramène au statut d'agent simple dans l'espoir de me briser.
Walahi, je serai toujours là pour dénoncer vos nombreuses carences, défendre mes camarades travailleurs et me battre pour le respect de nos acquis.
Alioune Badara Kane
Autres articles
-
Ahmadou Al Aminou Lô répond à Ousmane Sonko : « mon temps et mes forces sont mobilisés sur les urgences des Sénégalais »
-
Dialogue social : le ministre Mamadou Lamine Dianté reçoit le Front syndical pour la Défense du Travail
-
Justice : Ndèye Sow Leïla envoyée en prison, son procès fixé au lundi 26 octobre
-
Espagne: plus de 400 migrants débarquent sur l'île d'El Hierro en seulement 24 heures
-
RTS : Alioune Badara Kane relevé de ses fonctions de rédacteur en chef de l’actualité internationale