RTS : Alioune Badara Kane relevé de ses fonctions de rédacteur en chef, il promet de défendre les acquis des travailleurs



Le journaliste et syndicaliste Alioune Badara Kane s’est exprimé après avoir été relevé de ses fonctions de rédacteur en chef de l’actualité internationale à la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS). La décision a été prise par le directeur général de la télévision publique, Pape Alé Niang.



Alioune Badara Kane affirme avoir reçu de la part de « l’apprenti-dictateur à la tête de la RTS » la plus haute distinction qu’un syndicaliste puisse obtenir. Il soutient que le directeur général de la RTS, qu’il qualifie ainsi, ne mettra jamais fin à ses « convictions ».



Le syndicaliste promet de rester mobilisé pour dénoncer les « carences », défendre ses camarades travailleurs et lutter pour le « respect de nos acquis ».



Ci-dessous l'intégralité de son message.



Moussa Ndongo

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