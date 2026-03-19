Aïd el-Fitr 2026 : Touba fixe la Korité ce samedi 21 mars

La Grande Mosquée de Touba a annoncé que le croissant lunaire n’a pas été observé ce jeudi 19 mars 2026. La Fête de la Korité sera donc célébrée le samedi 21 mars 2026. Cette décision intervient lors du premier jour de l’observation du croissant lunaire pour l’Aïd Al-Fitr.



« En concertation avec les familles religieuses et la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire, nous avons observé le croissant dans toutes les régions et départements, mais il n’a pas été aperçu. Par conséquent, le Ramadan se poursuivra sur 30 jours et l’Aïd el-Fitr sera célébré le samedi 21 mars 2026 », a déclaré Serigne Abdou Diop.