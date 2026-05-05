Aide Tabaski : la fondation Senegal Solidaire donne la priorité aux urgences médicales et à l'autonomisation des femmes

À l’approche de la fête de la Tabaski, la Fondation nationale Sénégal Solidaire a publié un communiqué ce mardi 5 mai pour clarifier ses modalités d’intervention. L'organisation annonce une rupture avec les pratiques de distribution d'aides conjoncturelles ou de subventions individuelles liées aux événements religieux, afin de privilégier des actions à impact durable.







Cette nouvelle orientation stratégique repose sur trois axes prioritaires : le soutien aux initiatives collectives, la prise en charge des urgences vitales et sociales, et le renforcement de la collaboration citoyenne. La Fondation précise que ses ressources seront désormais concentrées sur des chantiers tels que l'éducation et l'autonomisation des femmes, tout en maintenant un accompagnement pour les traitements médicaux coûteux et les situations critiques.







L'institution invite les demandeurs à ne plus se déplacer massivement pour des requêtes liées aux célébrations religieuses. Selon la note officielle, cette mesure vise à garantir l'équité dans l'usage des ressources et à préserver la dignité des citoyens en évitant des attentes infructueuses pour des aides ponctuelles.







En conclusion, la Fondation réaffirme sa volonté d'inscrire la solidarité nationale dans une logique de responsabilité partagée, en privilégiant des projets qui renforcent la cohésion sociale au-delà du cadre individuel.

