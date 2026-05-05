Dialambéré : le maire relance la sensibilisation autour du projet de palmiers à huile

Le maire de Dialambéré dans le département de Kolda (sud), accompagné de son équipe municipale, a entamé une nouvelle phase de sensibilisation des populations en vue de favoriser l’adhésion au projet de développement de la filière des palmiers à huile dans la commune.



Face aux réticences enregistrées ces dernières semaines, Mamadou Salif Sow et ses collaborateurs multiplient les rencontres avec les différentes composantes de la collectivité territoriale. L’objectif, selon eux, est de mieux expliquer les contours du projet et de dissiper les inquiétudes exprimées par une partie des habitants.



Pour M. Sow, cette initiative s’inscrit exclusivement dans une dynamique d’amélioration des conditions de vie des communautés locales. « Ce projet vise à créer des opportunités économiques, générer des revenus et renforcer l’autonomie des populations », a-t-il fait savoir lors d’une séance d’échanges avec des acteurs locaux.



Le maire a ainsi lancé un appel à la mobilisation de tous les acteurs territoriaux — chefs de villages, jeunes, femmes et organisations communautaires — afin de garantir une mise en œuvre inclusive et réussie du projet dans la commune.



Cette campagne de sensibilisation intervient dans un contexte marqué par une vive contestation autour de l’initiative. En effet, la délibération foncière envisagée à la fin du mois dernier pour identifier un site d’implantation avait été suspendue. Le sous-préfet de Mampatim avait pris un arrêté pour renvoyer ladite délibération, invoquant des risques de troubles à l’ordre public.



Malgré ces tensions, les autorités municipales de Dialambéré se veulent rassurantes et déterminées à poursuivre le dialogue avec les populations. Elles entendent privilégier la concertation et la transparence pour parvenir à un consensus autour de ce projet jugé structurant pour le développement local.