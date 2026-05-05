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Sûreté urbaine : le journaliste Pape Ngagne Ndiaye libre après son audition



Sûreté urbaine : le journaliste Pape Ngagne Ndiaye libre après son audition
Le journaliste Pape Ngagne Ndiaye a été libéré après son audition à la Sûreté urbaine. 
L’animateur de l'émission “Faram Faccee” sur la TFM est poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles ».

L’affaire fait suite à une autosaisine du Procureur de la République. 
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Moussa Ndongo

Mardi 5 Mai 2026 - 20:38


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