Sûreté urbaine : le journaliste Pape Ngagne Ndiaye libre après son audition

Le journaliste Pape Ngagne Ndiaye a été libéré après son audition à la Sûreté urbaine.
L’animateur de l'émission “Faram Faccee” sur la TFM est poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles ».
L’affaire fait suite à une autosaisine du Procureur de la République.
L’animateur de l'émission “Faram Faccee” sur la TFM est poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles ».
L’affaire fait suite à une autosaisine du Procureur de la République.
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