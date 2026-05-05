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Orpaillage clandestin à Dialodacoto : le GARSI 2 démantèle plusieurs sites et saisit du matériel lourd



Orpaillage clandestin à Dialodacoto : le GARSI 2 démantèle plusieurs sites et saisit du matériel lourd
Dans le cadre de leur mission de sécurisation, les éléments du point d'appui du Groupe d'Action Rapide de Surveillance et d'Intervention numéro 2 (GARSI 2) de Moussala ont effectué, ce mardi 5 mai 2026, une opération de démantèlement de sites d'orpaillage clandestin vers le village de Dialodacoto.

Le matériel saisi sur les lieux comprend: dix-sept (17) groupes électrogènes; quatorze (14) marteaux-piqueurs ainsi que deux (02) panneaux solaires (petit modèle).
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Moussa Ndongo

Mardi 5 Mai 2026 - 21:07


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