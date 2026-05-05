Orpaillage clandestin à Dialodacoto : le GARSI 2 démantèle plusieurs sites et saisit du matériel lourd

Dans le cadre de leur mission de sécurisation, les éléments du point d'appui du Groupe d'Action Rapide de Surveillance et d'Intervention numéro 2 (GARSI 2) de Moussala ont effectué, ce mardi 5 mai 2026, une opération de démantèlement de sites d'orpaillage clandestin vers le village de Dialodacoto.
Le matériel saisi sur les lieux comprend: dix-sept (17) groupes électrogènes; quatorze (14) marteaux-piqueurs ainsi que deux (02) panneaux solaires (petit modèle).
Le matériel saisi sur les lieux comprend: dix-sept (17) groupes électrogènes; quatorze (14) marteaux-piqueurs ainsi que deux (02) panneaux solaires (petit modèle).
Autres articles
-
Projet Grand Maka Yop : Lion Rouge engage 120 millions de dollars pour restaurer le « Big Five » au Sénégal
-
Affaire ASER : Me Dior Diagne récuse toute résiliation de l’État et pointe la responsabilité de l’agence
-
Sûreté urbaine : le journaliste Pape Ngagne Ndiaye libre après son audition
-
« Falsification d’acte État civil : Amadou Diallo et le lutteur Bébé Diène placés en garde à vue
-
Aide Tabaski : la fondation Senegal Solidaire donne la priorité aux urgences médicales et à l'autonomisation des femmes