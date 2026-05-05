Centenaire d'Abdoulaye Wade : le PDS annonce le report des célébrations aux 4 et 5 juin 2026

Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a annoncé ce mardi le report des festivités marquant le centenaire de l’ancien président Abdoulaye Wade aux 4 et 5 juin 2026, en raison de la proximité avec la fête de Tabaski.



« Initialement prévues le 29 mai 2026, jour de son anniversaire, les cérémonies ont été décalées », a déclaré Mayoro Faye, secrétaire général national chargé des relations internationales du parti, en marge d’un point de presse.



Selon lui, les festivités débuteront le jeudi 4 juin par une cérémonie officielle au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose, en présence du chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, et de plusieurs personnalités nationales et internationales.



Le programme prévoit également une cérémonie officielle au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose, une exposition sur le parcours de l’ex-chef de l’État, un concert hommage ainsi qu’un colloque scientifique au Monument de la Renaissance africaine, le vendredi 5 juin en présence de plusieurs personnalités nationales et internationales.





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