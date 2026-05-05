Thies : un chauffeur de taxi disparaît avec une tontine de 17 millions FCFA

Un chauffeur de taxi, identifié sous le nom de D. Guèye, est activement recherché à Thiès pour le détournement présumé d'une tontine s'élevant à 17 millions FCFA. Les faits se sont déroulés à l'« Arrêt Clandos », également connu sous le nom d'« Arrêt Ndiago », situé dans la commune de Thiès-Est, à proximité de l'hippodrome Ndiaw Macodou Diop.







Le mis en cause était le gestionnaire principal des fonds d'une épargne collective mise en place par environ 80 conducteurs de taxi. Ces derniers cotisaient quotidiennement la somme de 1 000 FCFA chacun afin de constituer un capital destiné aux dépenses de la fête de la Tabaski, prévue à la fin du mois de mai.







La disparition du gestionnaire a été constatée au moment où devait débuter la répartition des fonds entre les membres. Depuis plusieurs jours, D. Guèye est resté injoignable, son téléphone est éteint et sa localisation demeure inconnue. Cette situation plonge les sociétaires dans l'inquiétude, nombre d'entre eux comptant exclusivement sur cet argent pour l'achat du mouton et les charges familiales liées à la fête.







Face à cette situation, les chauffeurs lésés ont déposé une plainte. Des recherches sont actuellement en cours pour localiser le chauffeur disparu et tenter de récupérer les sommes collectées.

