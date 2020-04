Aide à la diaspora : 50 560 demandeurs dont 22.820 chômeurs recensés dans 111 pays

Le lancement de la plateforme d’inscription liée à la force Covid-19 pour les ressortissants sénégalais de la diaspora s’est effectuée ce vendredi 24 avril au ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur. Cette plateforme numérique forcecovid19diaspora.sec.gouv.sn est ouverte depuis le 18 avril et dédiée à l’inscription et à la sélection des dossiers des compatriotes susceptibles de bénéficier de l’aide accordée à la diaspora.



L’objectif vise à recenser les émigrés sénégalais impactés par la crise liée à la pandémie du coronavirus et désirant une assistance pour amoindrir les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, Amadou Ba et le secrétaire d’État aux sénégalais de l’extérieur, Moïse Sarr qui ont présidé la cérémonie de lancement de la plateforme, ont renseigné sur un important nombre de compatriotes impactés par les effets de la maladie.



À ce jour, ils sont estimés à 50.560 sénégalais enregistrés grâce aux données fournies par nos services consulaires dans 111 pays de la diaspora. En Europe, la France vient en tête avec 18.035 inscrits, elle est suivie par l’Espagne avec 5.581 ressortissants enregistrés et l’Italie qui dénombre 5.346 inscrits.



En Afrique, le Maroc enregistre le plus grand nombre de sénégalais en situation de précarité.

Ils sont estimés à 9.150 inscrits, vient ensuite le Gabon avec 1.378 compatriotes inscrits et la Gambie recense 1.144 concitoyens. Sur un classement par catégorie socio-professionnelle, les ressortissants en situation de chômage représentent la plus grande part dans la répartition avec 22.820 sénégalais. 13.411 ressortissants sont toujours en activité, 13.567 sont des étudiants et 786 retraités.



Conformément à la volonté du chef de l’État à travers la force Covid-19, 15 milliards Fcfa sont destinés à l’aide pour la diaspora. À ce jour, près d’un milliard a été décaissé pour l’urgence sur la cible prioritaire.



Dakaractu