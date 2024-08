Air Sénégal : El Malick Ndiaye entend la faire rayonner malgré sa difficile situation

Le ministre des Infrastructures et des transports Terrestres et Aériens (MITTA) El Malick Ndiaye dans un entretien accordé à la BBC est revenu sur la situation de la compagnie nationale Sénégalaise Air Sénégal. Le ministre a abordé l'état dans lequel se trouvait la compagnie au moment de prendre la tête du MITTA. "J'ai trouvé qu'Air Sénégal n'était pas en bon état, mais nous travaillons actuellement sur un plan de sauvetage pour tout revoir, y compris la gestion, et aussi pour changer la stratégie. Nous avons besoin d'une nouvelle stratégie et d'un nouveau plan d'affaires pour la remettre sur pied" a précisé monsieur Ndiaye.



Par ailleurs, il a confié faire de la compagnie nationale l'une de ses priorités. Ainsi, ajoute-t-il, "je veux dire que c'est une obligation pour moi, et je peux dire même que c'est une question de souveraineté parce qu'actuellement, la réalité du secteur du transport aérien africain est telle que nous avons tous des difficultés lorsque nous voyageons en Afrique à cause des coûts des vols très élevés, des détours par plusieurs pays et des escales de longues heures. Nous devons donc trouver de très bonnes solutions pour faciliter la mobilité en Afrique". Dès lors, l'on comprendrait que faire rayonner Air Sénégal reste un défi majeur pour le patron du MITTA.



Qui plus est, le ministre El Malick Ndiaye entend faire rayonner la compagnie aérienne sénégalaise. Ce qui est pour lui un sacerdoce et même un point d'honneur.