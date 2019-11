Air Sénégal SA renforce sa flotte pour imposer son leadership en Afrique de l’Ouest

En pleine construction du Hub de Dakar, la compagnie nationale Air Sénégal SA procède à la signature des termes principaux relatifs à l’acquisition de huit Airbus A220-300, ce mardi 19 novembre 2019, à Dubaï, en marge du Dubaï Air Show, et ce, en présence de Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports Aériens.



L’Airbus A220-300, arrivé nouvellement sur le marché, offre des performances économiques maximisées,dont la réduction de la consommation en carburant, des coûts de maintenance réduits et un meilleur coût au siège.



Au niveau opérationnel, l’appareil doté des toutes dernières technologies, au confort inégalé, se présente sous deux versions, allant de 120 à 132 sièges, permettant ainsi d’opérer sur un large rayon d’action afin de desservir les destinations régionales et intercontinentales.



Cet appareil se présente comme la solution la plus économique et la plus appropriée pour soutenir le développement d’Air Sénégal SA, à travers notamment la consolidation de son réseau régional et la desserte de lignes intercontinentales dont Marseille, Barcelone, Genève, Toulouse et Londres.



Les avions qui seront livrés, courant 202, viendront s’ajouter à la flotte de la compagnie nationale comprenant des ATR72, des A319 et des A330-900 neo.



En élargissant sa flotte à travers ces acquisitions, Air Sénégal SA, poursuit sa stratégie ambitieuse de faire du Sénégal un hub aérien et touristique leader en Afrique de l’Ouest, qui stimulera les exportations, créera des emplois durables et générera des richesses pour tous les sénégalais, conformément aux objectifs du Plan Sénégal Emergent.