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Air Sénégal annonce des perturbations sur des vols jusqu’au 5 octobre 2026



Air Sénégal annonce des perturbations sur des vols jusqu’au 5 octobre 2026
La Direction Commerciale et Marketing de la compagnie Air Sénégal annonce perturbations sur des vols jusqu’au 5 octobre 2026. Selon un communiqué parvenu à PressAfrik, ces perturbations sont «dues à des contraintes opérationnelles, affectent actuellement son réseau, entraînant des retards sur les horaires prévus».

Air Sénégal annonce la reprogrammation des vols comme suit (heures locales):

04 OCTOBRE HC 306   départ ABJ 08H15 arrivée   10H55 DSS
04 OCTOBRE HC 403   départ DSS 12H55 arrivée   20H35 CDG
05 OCTOBRE HC 404   départ CDG 11H55 arrivée   15H35 DSS
05 OCTOBRE HC 305B départ DSS 17H35 arrivée   20H25 ABJ

Tout en rappelant que «les passagers ont été informés et pris en charge conformément à la politique en cas d’irrégularités», Air Sénégal a présenté «ses excuses à l’ensemble des passagers impactés», leur priant «de se rapprocher du service client» de l’entreprise pour toutes les informations complémentaires. 
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Dia Koussa

Dimanche 4 Octobre 2026 - 12:15


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