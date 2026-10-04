Air Sénégal annonce des perturbations sur des vols jusqu’au 5 octobre 2026

La Direction Commerciale et Marketing de la compagnie Air Sénégal annonce perturbations sur des vols jusqu’au 5 octobre 2026. Selon un communiqué parvenu à PressAfrik, ces perturbations sont «dues à des contraintes opérationnelles, affectent actuellement son réseau, entraînant des retards sur les horaires prévus».



Air Sénégal annonce la reprogrammation des vols comme suit (heures locales) :



04 OCTOBRE HC 306 départ ABJ 08H15 arrivée 10H55 DSS

04 OCTOBRE HC 403 départ DSS 12H55 arrivée 20H35 CDG

05 OCTOBRE HC 404 départ CDG 11H55 arrivée 15H35 DSS

05 OCTOBRE HC 305B départ DSS 17H35 arrivée 20H25 ABJ



Tout en rappelant que «les passagers ont été informés et pris en charge conformément à la politique en cas d’irrégularités», Air Sénégal a présenté «ses excuses à l’ensemble des passagers impactés», leur priant «de se rapprocher du service client» de l’entreprise pour toutes les informations complémentaires.