Décès de Cheikh Hamidou Kane : Diomaye salue un homme qui a «servi le Sénégal avec dévouement»

Le célèbre écrivain Cheikh Hamidou Kane est décédé ce 4 octobre 2026 à l'âge de 98 ans, selon des sources proches de sa famille. Dans la foulée de ce deuil, le chef d’Etat, Diomaye Faye, a salué la mémoire d’un homme qui a «servi le Sénégal avec dévouement», dans un message sur ses réseaux sociaux.



«J'ai appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu de Cheikh Hamidou Kane. Avec L'Aventure ambiguë, il a donné à des générations d'Africains les mots pour penser une question qui nous habite encore, celle de s'ouvrir au savoir du monde sans rien perdre de ce que nous sommes. Ministre de la République, il a aussi servi le Sénégal avec dévouement», a écrit Diomaye Faye.



Par ailleurs, le président a soutenu que «l’œuvre (du défunt) appartient désormais au patrimoine» du Sénégal et de toute l'Afrique, avant de présenter ses «condoléances les plus attristées» à sa famille.



Cheikh Hamidou Kane, né le 2 avril 1928 à Matam (Sénégal), est un écrivain et haut fonctionnaire sénégalais de renom, célébré à travers l'Afrique et le monde francophone comme une figure littéraire monumentale. Il est surtout connu pour son roman philosophique classique et semi-autobiographique L'Aventure ambiguë, publié en 1961, qui explore le profond dilemme spirituel et culturel auquel font face les Africains pris entre les valeurs spirituelles traditionnelles et le progrès matériel occidental.