Kaolack : un mort et trois blessés après l’effondrement d’un bâtiment

Au quartier Tabangoy, à Kaolack, à l’ouest du Sénégal, un mort et de trois blessés légers ont été enregistrés dans la nuit du samedi 03 au dimanche 04 octobre. Ce drame est intervenu après qu’un bâtiment R+2, dans un état de délabrement avancé et servant à l’enseignement coranique, s’est partiellement effondré.



Selon Le Soleil, le drame s’est produit peu avant minuit, à hauteur de la mosquée Oustaz Dièye. Alertés, les sapeurs-pompiers se sont immédiatement rendus sur les lieux. À leur arrivée, ils ont constaté l’effondrement partiel d’un bâtiment R+2 à usage d’enseignement coranique. Trois personnes légèrement blessées ont été prises en charge avant d’être évacuées à l’hôpital régional de Kaolack. Une quatrième personne, le maître coranique, était portée disparue et se trouvait sous les décombres.



«Nous avons engagé des moyens du génie militaire et de la délégation départementale du cadre de vie pour l’extraction des décombres et la recherche de la personne portée disparue qui, malheureusement, est décédée», a annoncé le lieutenant-colonel Erasme Sambou, commandant du Groupement d’incendie et de secours (GIS) n°3.



Toujours selon les propos rapportés par le journal, l’opération a mobilisé 43 gradés et sapeurs-pompiers ainsi que 11 éléments du génie militaire. Plusieurs moyens matériels ont également été engagés, notamment deux ambulances, un fourgon, un véhicule de secours routier et un véhicule de sauvetage-déblaiement venu de Dakar.



«C’est la énième fois que nous rencontrons ce genre de cas à Kaolack. Il y a beaucoup de bâtiments qui menacent ruine. Je pense qu’il faut que des dispositions soient prises pour que de telles situations n’arrivent plus», a conclu le commandant Sambou.