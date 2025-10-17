Air Sénégal crée le Groupe de Sociétés d’Aviation Diversifié pour structurer l’écosystème aérien national

Air Sénégal a officialisé, ce 17 octobre 2025, la création effective de ses filiales, marquant une étape majeure dans la structuration du secteur aérien national. Cette initiative concrétise la mise en place du Groupe de Sociétés d’Aviation Diversifié, conformément aux décisions prises lors du Conseil interministériel du 3 avril 2025, présidé par le Premier ministre Ousmane Sonko.



Cette décision s’inscrit dans la mise en œuvre de l’une des sept (7) résolutions adoptées au cours de ce Conseil, portant sur la création de filiales d’Air Sénégal SA et la prise de participation de la compagnie nationale dans certaines structures existantes. Les nouvelles entités créées sont « Air Sénégal Express, Centre Industriel de Diass (CID), Institut de Formation Air Sénégal (IFAS), Teranga Catering, Teranga Hôtel et Teranga Online (Centre d’appels). »



Selon la compagnie, cette structuration permet à Air Sénégal de se positionner comme « acteur central d’un écosystème aérien intégré, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur : transport aérien, maintenance, formation, services aéroportuaires et restauration à bord ».



Le Directeur général d’Air Sénégal, Tidiane Ndiaye, a déclaré que « la création du Groupe de Sociétés d’Aviation Diversifié marque une étape décisive dans la structuration de notre industrie aérienne. Ce projet, voulu par les autorités, traduit la détermination d’Air Sénégal à bâtir un écosystème intégré et compétitif. »



Parallèlement, Air Sénégal poursuit le renforcement de ses participations dans plusieurs structures stratégiques « 75 % des parts dans 2AS, 100 % dans 2AS Technics, et des négociations en cours pour une participation significative dans Teranga Sûreté Aéroportuaire (TSA). »



Ces réalisations s’inscrivent dans la vision du gouvernement sénégalais de bâtir un groupe aérien intégré, durable et économiquement autonome. L’objectif est également de renforcer la crédibilité internationale d’Air Sénégal tout en consolidant sa position de compagnie de référence dans la sous-région. Créée en 2016 et opérationnelle depuis 2018, Air Sénégal ambitionne de devenir le leader du transport aérien en Afrique de l’Ouest, s’appuyant sur son hub de l’Aéroport international Blaise Diagne. Elle dessert actuellement treize destinations à bord d’une flotte composée de deux Airbus A330-900 Neo, trois Airbus A320 et deux ATR 72-600.