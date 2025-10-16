Air Sénégal franchit un nouveau cap : un 3e Airbus A320 intégré pour répondre à la demande régionale

La compagnie « Air Sénégal » annonce l’intégration effective d’un troisième Airbus A320 à sa flotte. L’appareil, d’une capacité de 150 sièges (configuration bi-classe : 12 Business et 138 Économie), a effectué selon le communiqué parvenu à Pressafrik, son premier vol commercial le 15 octobre 2025 sur la ligne Dakar-Bamako-Ouagadougou.



Cette arrivée stratégique s'inscrit pleinement dans le plan d'expansion de la compagnie. « L’arrivée de ce nouvel appareil s’inscrit dans notre dynamique de montée en puissance opérationnelle. Elle permettra à Air Sénégal de répondre plus efficacement à la demande croissante sur les lignes régionales », a confirmé le directeur général d’Air Sénégal, M. Tidiane Ndiaye.



Avec désormais trois A320 en service, Air Sénégal entend consolider son réseau régional, offrant à ses passagers une connectivité accrue, un confort optimal et une meilleure régularité des opérations, éléments clés de sa stratégie de croissance domestique et régionale.