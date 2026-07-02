Le Sénégal va accueillir le premier salon africain des technologies d’assistance

Le Sénégal abritera la première édition d’« Expo Africa 2027 », un salon continental dédié aux solutions technologiques pour l'autonomie des personnes vivant avec un handicap. Le directeur général des établissements de santé, le docteur Fallou Niang, a annoncé que cet événement mondial se tiendra du 5 au 7 juin 2027 au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio. L'annonce a été faite lors de la Journée internationale des technologies d'assistance célébrée au Centre national d’appareillage orthopédique (CNAO) à Dakar.



Ce grand rendez-vous doit permettre au ministère de la Santé et de l’Hygiène publique de mieux structurer le secteur de la rééducation. Selon le docteur Fallou Niang, les autorités préparent déjà un plan stratégique national et une liste de matériels prioritaires car « un handicap ne doit pas être un frein à une vie meilleure. Les technologies d’assistance constituent une alternative sérieuse pour garantir l’inclusion et l’accessibilité ». Le responsable a toutefois rappelé que le principal défi reste de rendre ces innovations financièrement accessibles aux populations.



L'initiative reçoit le soutien des partenaires internationaux, notamment l'UNICEF, qui considère ces technologies comme des passerelles indispensables vers l'autonomie et la mobilité. En parallèle, les structures locales se modernisent pour relever ce défi. Le directeur du CNAO, le médecin-colonel Seydina Ousmane Ba, a présenté les nouveaux équipements du centre, dont des salles de kinésithérapie, un espace pour les enfants atteints de paralysie cérébrale et l'installation prochaine d'un ascenseur. Pour le médecin-colonel, « en levant ces barrières physiques, nous accélérons le parcours de soins et restaurons la dignité humaine au cœur de l’institution ».