Décentralisation : Bassirou Diomaye Faye annonce la phase opérationnelle de l'Acte 4

Le président de la République a annoncé jeudi le passage imminent à la phase opérationnelle de l'Acte 4 de la décentralisation. S'exprimant au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio lors d'une rencontre nationale avec les élus locaux, Bassirou Diomaye Faye a précisé que les propositions issues des concertations allaient être appliquées rapidement après leur validation. Ces discussions ont mobilisé près de trois mille acteurs, incluant des élus, le secteur privé et la société civile.



Pour le chef de l'État, la réussite de cette réforme territoriale dépend directement de la méthode employée. Devant les exécutifs territoriaux, Bassirou Diomaye Faye a déclaré que « la réussite de cette réforme repose sur une gouvernance efficace, fondée sur le dialogue, la coordination et la responsabilité partagée entre l’ensemble des acteurs concernés ». Il a ainsi demandé de mobiliser pleinement les cadres de concertation et de suivi pour harmoniser les politiques de l'État.



Le président a insisté sur le fait que le Sénégal a choisi la « territorialisation effective » de ses politiques, un axe qu'il juge fondamental. Selon lui, cette orientation s'appuie sur la viabilité des territoires et la proximité avec les habitants. En invitant le gouvernement et les collectivités locales à collaborer étroitement, le chef de l'État a souligné que « c’est à cette condition que nous articulerons décentralisation, déconcentration et développement territorial, et que nous bâtirons une action publique plus cohérente ».